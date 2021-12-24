Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi - Haberler
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Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'ya çığ düştü.

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YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisi'nde 3 noktaya çığ düşmesi sonucu yol kapandı. Çığ düşmesi sonucu çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kalırken, vatandaşlar çığları küreklerle temizledi.

Edinilen bilgilere göre olay ilçenin Doski Vadisinin Dağlıca'ya giden yolda meydana geldi. Yüksekova ilçesine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisinin Dağlıca yolundaki 3 noktaya bu sabah çığ indi. Karın yolda olması nedeniyle köyden ilçeye gelen bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Karayolları Yüksekova Şantiyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından karları temizledi. Ekiplerin çalışmasıyla yolun açılmasıyla, sürücüler Yüksekova merkeze geldiler. Öte yandan karayolları ekipleri, merkez başta olmak üzere köy ve mezra yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

Yüksekova'ya çığ düştü... Vatandaşlar çığları küreklerle temizledi

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İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

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