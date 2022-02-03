Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları - Haberler
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Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Demirören Haber Ajansı, Yaşar Kaplan - Güncel
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Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında, boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dondurucu soğuk etkili olurken, binaların çatılarında, boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından dondurucu soğuklar başladı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 17 dereceye kadar düştüğü ilçede, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu. Boyları 5 metreyi bulan buz sarkıtları, tehlikeye neden olurken, bölge halkı da belediye yetkililerinden temizlik çalışması yapmalarını istedi.


Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Yüksekova'da, çatılarda 5 metrelik buz sarkıtları

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Güncel

Yüksekova, Güncel, Haber

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