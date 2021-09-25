Yüksekova'da çatı yangını korkuttu, mahalleli seferber oldu

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden olurken, mahalle sakinleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de ikamet eden Nurettin Şedal isimli vatandaşın evinin çatısında yangın çıktı. Olayı gören mahalle sakinleri hemen yangına müdahalede bulunmak için yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Uzun uğraşlar sonucu yangın söndürülürken, çatı kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı. - HAKKARİ