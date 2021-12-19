Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı - Haberler
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Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışının ardından buzlanan yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışının ardından buzlanan yollarda sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Yoğun kar yağışının ardından yollarda buzlanma meydana geldi. Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'ndeki ara sokaklardaki buz tutan yollarda ilerleyen sürücüler, zor anlar yaşadı. Sürücüler direksiyon hakimiyetini sağlamada güçlük çekti. Rampaları çıkamayan bazı araçlar patinaj çekerek kaydı.


Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

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Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri

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