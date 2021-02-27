Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
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Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi

27.02.2021 08:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:21
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sıfırın altında 20 derecede buz tutan dereler, sıcaklığın artmasıyla çözülmeye başladı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sıfırın altında 20 derecede buz tutan dereler, sıcaklığın artmasıyla çözülmeye başladı. Kar yığınları arasındaki mendereslerin oluşturduğu görsel güzellik ise dronla havadan görüntülendi.

Yüksekova'nın Cilo Dağları eteklerinde bulunan Nehil Çayı, Kadıköy, Adaklı, Aksu ve Köprücük dereleri, eksi 20 derecede dondu. Hava sıcaklığının son günlerde artmasıyla dereler, çözülmeye başladı. Kar yığınları arasındaki menderesler, görsel güzellik oluştururken, havadan dronla görüntülendi.Bölgede fotoğraf çeken doğa fotoğrafçısı Erkan Çapraz, "1950 metre yükseklikteki Yüksekova ovasında birbirinden güzel dev menderesler bulunuyor. Bu menderesler, bugüne kadar gündeme gelmemiş ve görüntülenmemişti. Ayrıca bu güzelliği sadece havadan görebiliyorsunuz. O yüzden ben de dronla Yüksekova'nın bu güzelliğini görüntülemek istedim. Menderesler Cilo Dağları ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Doğaseverleri Yüksekova'ya bekliyoruz" dedi.


Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi
Yüksekova'da buz tutan dereler çözüldü, menderesler havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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