Yüksekova'da 'Bir iyilik hareketi de sen başlat' kampanyası
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Sivil Toplum Kuruluşu, Yüksekova, Hakkari, Güncel

Yüksekova'da 'Bir iyilik hareketi de sen başlat' kampanyası

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 3 sivil toplum kuruluşu tarafından, 'Bir iyilik hareketi de sen başlat' kampanyası başlatıldı.

30.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:53
Yüksekova'da 'Bir iyilik hareketi de sen başlat' kampanyası

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, 3 sivil toplum kuruluşu tarafından, 'Bir iyilik hareketi de sen başlat' kampanyası başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından 'Bir iyilik hareketi de sen başlat' kampanyası başlatıldı. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada amaçlarının, koronavirüs salgının yaşandığı süreçte, iş yerlerini kapatan esnafın mağduriyetini gidermek olduğu belirtilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde koronavirüs salgını nedeni ile birçok önlem alınmıştır. Alınan önlemler kapsamında ilçemizde de bazı iş yerlerinin çalışmaları kısmi veya tam zamanlı olarak durmuştur. Kapatılan iş yerlerinin işletme sahibi olan esnaf ve tüccarlarımızın mağduriyetini gidermeye yardımcı olmak için mülk sahiplerinin imkanları dahilinde, kira almamaları ve 2020 yılında yapılacak kira artışlarının ertelenmesi rica olunur. İçinde bulunduğumuz bu zor süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyor, bir iyilik hareketinin de sizinle başlatılmasının ilçemizdeki esnaf ve tüccarlara büyük katkı sunacağı biz STK başkanları olarak çağrımıza kulak verip uygulayan herkese de şimdiden teşekkür ederiz"


Kaynak: DHA

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