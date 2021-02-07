Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
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Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi

07.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 07.02.2021 09:16
Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimiyle beraber besicilerin kış meaisi de zorlu geçiyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış mevsimiyle beraber besicilerin kış meaisi de zorlu geçiyor. Dondurucu soğuklar özellikle yüksek kesimlerdeki kırsal köylerde etkili olurken, burada besicilik yapanlar da hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele ediyor. 

Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan soğuklar özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ilçeye bağlı kırsal köylerde ise besicilerin kış mesaisi de zorlu geçiyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu ilçeye bağlı Kadıköy'de hayvancılıkla uğraşan besiciler, hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor. Köyde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şaban Onat, Yüksekova'da bu yıl kış şartlarının çok ağır geçtiğini belirterek,"Yüksekova'da kış şartları çok ağır geçiyor. Hem kar kürüyoruz, hem de hayvanlarımızın bakımını yapıyoruz. Hayvanlar bizim geçim kaynağımız ve sürekli onlarla ilgilenmek zorundayız. Güne erken saatlerde başlayarak, karla kaplı ahırların çatılarında ve çevresinde biriken karları temizliyoruz. Yüksekova'da kar çok yağıyor. Karlar altından ot, saman çıkarıp, hayvanlarımıza yedirmeye çalışıyoruz. Zor oluyor ama mecburuz. Kışın işlerimiz çok zorlaşıyor" dedi.


Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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