Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
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Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor

19.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:35

Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyorHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, kardan dolayı kış mesaisine devam ediyor.

Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, kardan dolayı kış mesaisine devam ediyor.

Yüksekova ilçesinde hayvanlarını meralara çıkarma hesabı yapan besiciler, dağlarda ve ovada hala erimeyen kar nedeniyle zor günler yaşıyor. İlçede hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besicilerin zorlu kış mesaisi mart ayına rağmen devam ediyor. Kadı köyünde yaşayan besiciler, dağlarda ve ovada erimeyen kar nedeniyle hayvanları için köyün dışında oluşturdukları alanlarda biriktirdikleri otu sırtlarında ve branda üzerinde taşıyarak hayvanlarına ulaştırıyor.

Kış mesaisine devam ettiklerini dile getiren Emin Altun, "Şu an her yanımız karla dolu. Biz bu şartlardan dolayı besiciler olarak çok zor durumdayız. 6 ay boyunca kar altındayız. Zorluk çekiyoruz. Köyün dışında biriktiğimiz otları bahçeye ve ahıra getirerek hayvanlarımıza veriyoruz. Bazı çiftçiler hayvanlarına verecekleri otun bitmesiyle bağını 8 liradan alıyor. Dağlarda çok kar var. En az 2 ay daha bitmez. Onun için 2 ay daha hayvanlarımızı o dağlarda otlatamayacağız. Elimizde bulunan ot da tükenmek üzere. Ağır ve uzun kış nedeniyle çok yoruluyoruz. Yanı başımızda bulunan Şemdinli ve Derecik ilçesi yazı yaşarken, biz hala kar altındayız" dedi.

Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor
Yüksekova'da besicilerin kış mesaisi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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