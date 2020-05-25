Yüksekova'da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz
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Yüksekova'da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz

Yüksekova'da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz Türkiye'de korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayramın ikinci gününde de sokaklar sessizliğini koruyor.

25.05.2020 19:16 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:20

Yüksekova'da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz

HAKKARİ - Türkiye'de korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayramın ikinci gününde de sokaklar sessizliğini koruyor.

Ülke genelinde uygulanan sokağı çıkma kısıtlaması, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bayramın ikinci gününde de vatandaşlar kurallara riayet ederek evlerinde kalmayı tercih etti. İlçenin en yoğun caddelerinden olan Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri de kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Uygulama kapsamında iş yerini açabilen Rıdvan Taşçı isimli esnaf, "Verilen karara uygun esnaf olarak çalışıyoruz. Sabah saat 10.00 ve akşam 05.00 gibi çalışıp eve gidiyoruz. Fırınlar ve tatlıcılar olarak çalışıyoruz. Şu an baktığımızda zaten her yer kapalı, bizlerde telefonla gelen siparişler üzeri çalıştık, şimdi evimize gidiyoruz. Bu yaşadığımız zor günleri de atlatacağımıza inanıyorum. Tek isteğimiz, halkımızın daha duyarlı olması ve bu süreci bitirene kadar evde kalmalarıdır" dedi.

Yüksekova'da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz

Kaynak: İHA

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