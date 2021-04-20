Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Bayağı Turna' kuşu görüntülendi.

Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Bayağı Turna' kuşu görüntülendi.

İlçenin 'Kuş Cenneti' olan Nehil Sazlığı, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Her sene olduğu gibi yine göç yoluyla gelen onlarca kuş türünden biri olan 'Bayağı Turna' da görüntülendi. İri, uzun bacak ve boyunlu, kısa kuyruklu bir kuş türü olan ve Türkiye popülasyonu tehdit altında olan turna kuşunun Yüksekova'da görülmesi sevince neden oldu.

Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, ilçenin tam anlamıyla bir kuş cenneti olduğunu belirterek, "İlçemizde bulunan Nehil Sazlığı binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. İlçemiz göç yollarından biridir. Kuşlar buraya gelip dinleniyorlar, besleniyorlar. Burada yavrulanma dönemleri olan kuşlar da var. Havanın ısınmasıyla şu an Nehil Sazlığı'nda göç yollarıyla gelen kuşlardan görsel bir şölen var. Özellikle doğa fotoğrafçıları için tam yeri ve zamanı. Tam bir cazibe merkezi diyebiliriz. Her sene göç yollarıyla gelen 'Bayağı Turna' kuşlarının ilçede kalmaları bizim için büyük bir şans. Çünkü popülasyonları tehdit altında olan bir tür" dedi.

Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Nisan'da yaşananlar!
Tarihte bugün ne oldu? 20 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 20 Nisan'da yaşananlar!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksekova'nın baharla gelen misafirler 'Bayağı Turna' kuşları
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:10:34. #1.15#

title