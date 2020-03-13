Yüksekova'da baskın yapılan evde 44 kilo eroin bulundu HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde, 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda evdeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova ilçesi Bölük köyüne bağlı Çatalkaya mezrasındaki evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin operasyon düzenlediği evde yapılan aramalarda; 3 çuval içinde 80 paket halinde 44 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Evdeki 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA