Yüksekova'da Barakada Yaşayan Aileye Destek Sözü

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde düzenlenen operasyonlar sırasında evleri yıkılınca enkazdan çıkardıkları biriket ve döşemelerden yaptıkları barakada yaşam mücadesi veren 5 nüfuslu Taş Ailesi'ne devlet sahip çıkacak.



Yüksekova'da hendeklerin kapatılması için başlatılan operasyonlar kapsamında 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 78 gün süren yasak sırasında düzenlenen operasyonlarda, Taş Ailesi'nin oturduğu ev de yıkılarak kullanılamaz hale geldi. 30 Mayıs'ta kısmi olarak kaldırılan sokağa çıkma yasağının ardından, yanlarına yerleştikleri kayınpederinin evinden ayrılarak ilçeye dönen Taş Ailesi, yıkılmış evlerinin enkazında kalan biriketlerini kullanarak tek göz baraka yaptı. Barakanın üzeri ise düşemelerin üzerine serilen brandayla kapatıldı. Taş ailesinin bu dramının basında yer alması üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı hakerete geçti. Bakanlık ve Valiliğin talimatı üzerine, Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Mehmet Akif Bildirici, barakada 3 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren Saadet ve Emrah Taş çiftini yaşadıkları barada ziyaret ederek, destek sözü verdi.



'YÜKSEKOVA'DA BİR YILDA 6 BİN 170 AİLEYE ULAŞTIK'



Ailenin sıkıntılarını dinleyen Bildirici, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın talimatıyla aileyi ziyaret edip sıkıntılarını dinlediğini belirterek şöyle konuştu:



"Basına düşen her haberi bizler ihbar olarak kabul edip hemen harekete geçiyoruz. Aile ile görüştükten sonra ne tür bir yardımımız olur. O yardımları Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürümüzle koordineli bir şekilde planlayacağız. Evle ilgili yapacağımız yardımları ilçe Kaymakamımız ve Sosyal Yardımlaşma Vakfıyla da görüşeceğiz. Yaklaşık bir yıldır sokağa çıkma yasağı bittikten sonra Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezimiz tarafından ilçede Psiko-sosyal destek hizmeti yürütülmekte. Bu çalışmalar esnasında 8 binden fazla aileye ulaştık. Bu 8 bin ailenin içinde tek seferlik yardımlarımızdan yararlanan ailelerimiz oldu. Buna rağmen gözümüzden kaçan, haberdar olmadığımız ailelerimiz de oluyor. Taş Ailesi'nin ne ihtiyaçları varsa, imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışacağız. Yüksekova'da bir yıl içinde 6 bin 170 aileye ulaştık. Bir yıl içerisinde 23 milyon TL mağdur ailelere para yardımlarımız oldu. Anlaşılan yardımlarımızı, saha çalışmalarımızı yeniden bir sıklaştırmamız lazım. Yeniden ekiplerimizi oluşturacağız."



- Hakkari