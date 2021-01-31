Yüksekova'da baraj gölü dondu
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Yüksekova'da baraj gölü dondu

31.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:05
Yüksekova'da baraj gölü dondu

HAKKARİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Baraj Gölü buz tuttu.

HAKKARİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Baraj Gölü buz tuttu. Yüzeyi buz tutan baraj gölünde seyirlik manzara oluştu.

Hakkari ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Barajı Gölü buz tuttu. Baraj gölünün yüzeyindeki buz kalınlığı, 20 santimetreyi buldu. Donan baraj gölünde kartpostallık görüntüler oluştu.


Yüksekova'da baraj gölü dondu
Yüksekova'da baraj gölü dondu
Yüksekova'da baraj gölü dondu
Yüksekova'da baraj gölü dondu
Yüksekova'da baraj gölü dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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