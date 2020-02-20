Yüksekova'da baraj gölü dondu
Haberler » Güncel » Yüksekova'da baraj gölü dondu - Haber

Yüksekova'da baraj gölü dondu

HAKKARİ'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Barajı Gölü buz tuttu.

20.02.2020 08:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:15
Yüksekova'da baraj gölü dondu

'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derecelerde seyrettiği Yüksekova ilçesinde, Dilimli Barajı Gölü buz tuttu.

ve çevresinde yaklaşık 1 aydır etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle onlarca köy ve mezranın yolu kapandı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceleri bulduğu Yüksekova merkeze yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Dilimli Barajı Gölü de tamamen dondu. Baraj gölünün yüzeyindeki buz kalınlığı, 20 santimetreyi buldu. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler