Yüksekova'da bahar güzelliği
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Yüksekova'da bahar güzelliği

Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişiyle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişiyle birlikte seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Çevresi dağlarla çevrili, düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesinde doğa, baharın gelişiyle birlikte canlandı. İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, doyumsuz bir manzara sunarken, fotoğraf sanatçılarının ise ilgi odağı oluyor. Sarı çiçekler arasında peynir otu ve pancar toplayan Kayser Ayhan, ovanın büyüleyici bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi. Evinden sabah saatlerinde çıktığını ve akşam saatlerine kadar ovada kaldığını belirten Ayhan, "Peynirde kullandığımız çeşitli otlar topluyoruz. Dağlardaki beyaz kar örtüsü ve baharın oluşturduğu manzara büyük mutluluk veriyor" dedi. 


Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği
Yüksekova'da bahar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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