Yüksekova'da Ay halesi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ay, etrafındaki çemberle muhteşem bir görüntü oluşturdu.

Çevresindeki çemberle muhteşem bir görüntüye bürünen Ay'a vatandaşlar bakmaktan kendilerini alamadı. 1 saatlik sürenin ardından Ay'ın çevresindeki çember yavaşça dağıldı. İlçede bazı vatandaşlar büyük bir merakla ellerine telefonlarını alarak Ay halesini görüntüledi. Yaşanan doğa olayı ile ilgili İHA muhabirine bilgi veren Fizik Öğretmeni Ersin Tek, "Bildiğiniz üzere bu olay, 22 derece hale olarak bilinmektedir. Yani, Güneş veya Ay etrafında altıgen buz kristalleri sebebiyle çember şeklinde görünen bir optik fenomendir. Çoğunlukla sonbahar ve kış mevsiminde ortaya çıkmaktadır. Ay'ın Güneş'ten yansıttığı ya da doğrudan Güneş'in sahip olduğu ışık, yaklaşık 22 derecede altıgen prizma buz kristalleri içerisinde kırılır. Bu kırılma sonrası Ay'ın çevresinde yarıçaplı bir çember oluşur. Oluşan bu çember hale olarak adlandırılır. Bu halkalar Ay etrafında oluştuğu için Ay halesi ya da Ay aylası isimlerini almaktadır" dedi.

AY HALESİ NEDİR?

Güneş veya Ay'ın etrafında görülen dairesel ışıklar hale olarak adlandırılır. Bu görüntü, Güneş ya da Ay ışıklarının buz kristalleri içinden geçerken kırılması nedeniyle oluşur. Bundan dolayı halenin görülmesi sirüs türünden bulutların varlığına işaret eder.

(Metin Tek/İHA)