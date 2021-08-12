Yüksekova'da Ay kendine hayran bıraktı
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Yüksekova'da Ay kendine hayran bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Yerel

Yüksekova'da Ay kendine hayran bıraktı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında çıkan hilal şeklindeki Ay kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'da Ay kendine hayran bıraktı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehrin semalarında çıkan hilal şeklindeki Ay kendine hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay mest ederken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilal güzelliğini görenler hemen telefonlarına sarılarak resim çekmeyi ihmal etmedi. Hilal şeklindeki Ay'ın kızıl ve büyüklüğü karşısında mest olan esnaf Ferdi İrdem, "İlk kez bu kadar net gördüm. Muazzam bir şey. İnan hayran kaldım, hiç bitmesini istemedim. Özellikle dağların arkasında kocaman çıkması ve kızıl şekilde hayran bıraktı. Doyasıya fotoğrafladım" dedi.

Yüksekova'da Ay kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da Ay kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da Ay kendine hayran bıraktı
Yüksekova'da Ay kendine hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek

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