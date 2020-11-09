Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı
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Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı

09.11.2020 09:30 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:34
Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka göller başı Askeri Üs Bölgesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka göller başı Askeri Üs Bölgesi'nin yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı bölgede, İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekiplerinin, yoğun çalışmasıyla yol ulaşıma tekrar açıldı. 

Yüksekova'da 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın bulunduğu bölgede dün kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede bulunan askeri üssün yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Göllerbaşı askeri üs bölgesinin yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de hemen harekete geçerek çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 7 kilometrelik yol, yer yer yarım metreyi aşan karlar temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. 


Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı
Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı
Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı
Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı
Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı
Yüksekova'da askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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