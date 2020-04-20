Yüksekova'da askeri kamuflaj desenli 'Mekik Kelebeği' bulundu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yüksekova'da askeri kamuflaj desenli 'Mekik Kelebeği' bulundu - Haberler
Yüksekova, Hakkari, Güncel

Yüksekova'da askeri kamuflaj desenli 'Mekik Kelebeği' bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünyada ender bir tür olan ve hızlı kanat çırpan askeri kamuflaj desenli 'Mekik Kelebeği' bulundu.

20.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:11
Yüksekova'da askeri kamuflaj desenli 'Mekik Kelebeği' bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dünyada ender bir tür olan ve hızlı kanat çırpan askeri kamuflaj desenli 'Mekik Kelebeği' bulundu.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan Rıdvan Akkurt adlı vatandaş, sabah bahçeye çıktığı sırada değişik bir kelebeğin olduğunu fark etti. Hemen cep telefonuyla kelebeği kayda alan Akkurt, "Sabah bahçeye çıktığımda değişik bir kelebeğin durduğu gördüm. İlk kez böyle bir kelebek gördüğüm için çok şaşırdım. Hemen telefonumun kamerasıyla kayda aldım. İnternette araştırma yaptım, kelebeğin ismi mekik kelebeği ve çok nadiren görülen bir kelebek olduğu, tek akşamları çıkan bir türmüş" dedi.

İri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkat çeken Mekik kelebeği (daphnis nerii), en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor. Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Bir ülke şokta! Son 30 yılın en büyük silahlı saldırısı meydana geldi Haberler
Bir ülke şokta! Son 30 yılın en büyük silahlı saldırısı meydana geldi
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı Haberler
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı
CHP'li belediye başkanı ve eşi, silahlı saldırıda yaralandı Haberler
CHP'li belediye başkanı ve eşi, silahlı saldırıda yaralandı
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi Haberler
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu Haberler
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Balıkesir'de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı: Biri ağır iki asker yaralı
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
Malatya'da 82 yaşındaki anne ile 63 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 400 bini aştı
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
23 Nisan saat 21.00'de Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı okuyacak
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 127 artarak 2017'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la koronavirüsü görüştü
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Evde tartışıp kendilerini sokağa atan çift 6 bin 300 lira ceza yedi
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Çukur dizisi, evden çekilen yeni bölümüyle bugün izleyicisiyle buluşacak
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Gamze Pala Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Ebru Şallı Fettah Can Hande Yener
Spor Falcao Bülent Uygun Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Zinedine Zidane
Daha Fazla Nisan İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Yüksekova'da askeri kamuflaj desenli 'Mekik Kelebeği' bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 09:22:43. #1.15#
title