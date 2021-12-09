Yüksekova'da araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ve 25 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler
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Yüksekova'da araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ve 25 kilo metamfetamin ele geçirildi

Yüksekova'da araziye gizlenmiş 270 kilo eroin ve 25 kilo metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde araziye gizlenmiş halde 270 kilo eroin ile 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde araziye gizlenmiş halde 270 kilo eroin ile 25 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Yüksekova ilçesi kırsal alanında araziye gizlenmiş vaziyette 270 kilo eroin maddesi ile 25 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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