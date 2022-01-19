Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü - Haberler
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Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, araçlar kara gömüldü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirirken, araçlar kara gömüldü.

Günlerdir yoğun kar yağışı ve ardında eksi 30 derecenin altında düşen soğuklar ilçeyi adeta buz kesti. Meteorolojin uyarılarından sonra ilçede tekrar başlayan yoğun kar yağışı etkisini artırarak ilçeyi beyaza bürürken, park halinde duran araç kar altında kaldı. Yoğun kar yağışının hakim olduğu Yüksekova'da sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi. Yol açma çalışmaları aralıksız devam eden Yüksekova'da, Yüksekova Belediyesi, Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliğinin ekipleri ve İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleriyle caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi, araçlar kara gömüldü

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İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Haber

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