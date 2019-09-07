Yüksekova'da aracın çarptığı köpek telef oldu

07.09.2019 17:05

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracın çarptığı köpek telef oldu.



Edinilen bilgilere göre olay, Van-İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İpekyolu Caddesi üzerinde yoğunluğun olduğu saatlerde bir köpek, yoldan karşıya geçmek isterken plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde telef oldu. Kanlar içinde kalan köpek yürekleri sızlatırken, sorumsuzluğun bu kadarı da pes dedirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA