Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı Yaralı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Yüksekova'da araç uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı

Yaralı askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans ve helikopter sevk edildi. Yaralı Yüksek Devlet Hastanesine kaldırılırlen, cenazeler ise Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, milli eğitim camiası ve milletimizin "başısağolsun" dedi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, "Sabah 9.45 civarı üzücü bir haber ile sarsıldık. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Cilo Sat Gölleri bölgesinde pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yaşanmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Bunlardan 4'ü milli eğitim çalışanı ikisi memur, bir ücretli öğretmen, biri İşkur çalışanı ve ikisi sivil vatandaş olmak üzere 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Ayrıca bir milli eğitim personeli yaralı hayatı tehlikesi olmamaktadır. Kazanın olduğu yer bölge 3 bin 200 rakım Cilo Sat Dağları buzul göllerine inerken maalesef aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geliyor. Kaza freninin patlaması, boşalması, şoför hatası mı araştırılıyor. Cenazelerimizi aldık. Yaralımız da şuanda Yüksekova Devlet Hastanesinde. Milli eğitim camiamız ve milletimizin başı sağolsun" dedi.

Yüksekova'dan Hakkari'ye gelenlerin aileleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA