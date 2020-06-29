Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirdi.

Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirdi.

Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Rögar kapaklarının tıkanmasından dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise, iş yerlerine su girmesin diye tıkanan rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.

Kaynak: İHA