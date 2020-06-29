Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi
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Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirdi.

Yüksekova'da aniden bastıran yağmur caddeleri gölete çevirdi
29.06.2020 15:58 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:28

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri gölete çevirdi.

Öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Yüksekova'da birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Rögarların tıkanmasından dolayı cadde ve sokaklar gölete dönerken, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezlerine girerek yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise iş yerlerine su girmesin diye tıkanan rögarları kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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