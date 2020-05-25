Yüksekova'da ahırın çatısı yerinden söküldü
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Yüksekova'da ahırın çatısı yerinden söküldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan yağmur ve fırtınadan dolayı Selahattin Düzen'e ait ahırın çatısı yerinden söküldü.

Yüksekova'da ahırın çatısı yerinden söküldü
25.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:04

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün başlayan yağmur ve fırtınadan dolayı Selahattin Düzen'e ait ahırın çatısı yerinden söküldü.

Hakkari ve ilçelerinde başlayan yağmur, fırtına bir çok evin çatısına zarar verirken, Yüksekova ilçesinde Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Selahattin Düzen'e ait ahırın çatısı yerinde sökülerek bahçesine devrildi. Yağmur ve fırtınadan dolayı çalışma yapılamazken, sabahın ilk ışıklarıyla mahalle sakinleri Düzen için seferber oldu. Mahalle sakinleri kısa sürede ahırı onarıp sahibine teslim ettiler.

Ahır sahibi Selahattin Düzen, "Dün gece olduğu için bir şey yapamadık. Sabahın ilk ışıklarıyla mahalle sakinleri ile kalan parçaları söktük tekrar yapmaya başladık. Tüm komşularımıza teşekkür ederiz bize yardım ettikleri için" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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