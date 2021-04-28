Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler

Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki mandaların su içinde gezmesi Afrika'da çekilen belgeselleri aratmadı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki mandaların su içinde gezmesi Afrika'da çekilen belgeselleri aratmadı.

Yüksekova ilçesinden geçen Nehil Sazlığı'na yakın alanda otlanan mandalar, havaların ısınmasıyla suya girmeyi de ihmal etmiyor. Afrika belgesellerini aratmayan görüntülerin kaydedildiği ilçede, mandalar sıcaklıkların artmasıyla suyun içinde güzel görüntüler oluşturuyor. Ovası ve etrafı karlı dağlarla çevrili ilçede mandaların sudan geçmesi ise belgesellerdeki bufalo sürülerini hatırlatıyor.

Çiftçiler, mandaların su ve çamuru sevdiğini, bunu için yapay göletler yaptıklarını belirterek, bölgede mandacılığı geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. - HAKKARİ

Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler
Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler
Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler
Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler
Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler
Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yüksekova'da Afrika'yı andıran görüntüler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:07:38. #1.15#

title