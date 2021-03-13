Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi

13.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:15
Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan tilkiyi elleriyle et ve lavaş ekmeğini vererek besledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aç kalan tilkiyi elleriyle et ve lavaş ekmeğini vererek besledi.

Yüksekova ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünde yaşayan Berkan Timur, her akşam kapılarının önüne gelen ve aç kalan tilkiyi elleriyle besleyerek yardımcı oluyor. İlçenin kırsal kesimlerinde günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı ile yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar köye inerek yiyecek aramaya devam ediyor. Aç kalan tilki için evinin kapısına ve bahçesine ekmek ve yemek atıklarını bırakan Timur, tilkinin aç kalmaması önlüyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken tilkinin karnını doyurduğu anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Tilkiyi elleriyle besleyen Berkan Timur, "Tilki görünce aç olduğunu anladım çünkü sürekli bahçemizde dolanmaya başladı. Bende evden et ve ekmek alarak tilkiyi doğru uzattım. Bana doğru gelip ellerimden yemesi beni çok şaşırttı. Bu duruma şahit olduğum içinde çok mutluyum" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi
Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan
Magazin Esra Erol Hakan Yılmaz Ferhan Şensoy Esra Dermancıoğlu
Spor Mesut Özil Mustafa Er Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'da aç kalan tilkiyi lavaş ekmek ve etle besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:16:16. #1.14#
title