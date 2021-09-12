Yüksekova'da 98 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da 98 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yüksekova'da 98 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 98 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 98 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüksekova ilçesi kırsal alanında piyade birlikleri ile müşterek icra edilen operasyonda 4 çuval içerisinde 70 kilo 800 gram eroin maddesi ve 27 kilo 800 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Feyzullah Taş/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Tanju Özcan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Düm Tek Tek Vildan Atasever
Spor Diego Okan Buruk Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüksekova'da 98 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 22:47:46. #1.17#