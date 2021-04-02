-Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri-8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor
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-Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri-8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | Güncel

- Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri - 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

- Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri

- 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası'nda kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası'nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör da kullanıyor. Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Günlerdir süren çalışmanın daha devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor.

-Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri-8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor
-Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri-8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor
-Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri-8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor
-Yüksekova'da 8 metrelik kar tünelleri-8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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