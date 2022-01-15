Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
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Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Haberler | Yerel

Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'ni Yüksekova İlçesinde bir araçta yapılan aramada araç şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette;-7.300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'ni Yüksekova İlçesinde bir araçta yapılan aramada araç şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette;-7.300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

15.01.2022 günü İlimiz Yüksekova İlçesinde bir araçta yapılan aramada araç şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette;- 7.300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Feyzullah Taş - Son Dakika Haberleri
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Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'ni Yüksekova İlçesinde bir araçta yapılan aramada araç şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette;-7.300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

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