Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi Hakkari'ni Yüksekova İlçesinde bir araçta yapılan aramada araç şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette;-7.300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Yüksekova'da 7,500 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'ni Yüksekova İlçesinde bir araçta yapılan aramada araç şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette;-7.300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

15.01.2022 günü İlimiz Yüksekova İlçesinde bir araçta yapılan aramada araç şanzımanı içerisine zulalanmış vaziyette;- 7.300 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.