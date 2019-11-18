Yüksekova'da 6 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın; çocuklar, komşular tarafından...

18.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:20

HAKKARİ'de 3 katlı binanın en üst katında kiracı olarak yaşayan 5 çocuk annesi Feradiba Ayvalık, çocuklardan birini hastaneye götürdüğü sırada evinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın sırasında evde bulunan çocuklar, komşular tarafından kurtarılırken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Maddi durumu iyi olmayan 6 kişilik ailenin kıyafetleri de hasar görürken, okul kıyafetleri yanan çocuklar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın görevlileri para desteğinde bulundu.

Yeni Mahalle'de, Ayvalık ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın en üst katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tümünü sararken, içeride kalan çocuklar ise komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde kiracı olarak kalan ailenin eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Eşinin cezaevinde olduğunu belirten 5 çocuk annesi Feradiba Ayvalık, çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada yangının çıktığını belirterek, "Eve geldiğimde her yer alevler içindeydi. Evde kalan diğer çocuklarım, komşularım tarafından alevlerin içinden çıkarıldı" diye konuştu.Yangın sırasında evde olan ailenin kızı Lavin (16) ise, o sırada evde olduğunu ve çok korktuğunu belirterek " Evdeydim. Yangınla birlikte aniden ev alev aldı. Alev alan odada kardeşlerim vardı. Komşular gelip beni ve kardeşlerimi alt kata aldılar. Dün akşam amcalarımda kaldık. Evleri küçük olduğu için sığamıyoruz. Benim ve kardeşlerimin okul kıyafetleri yandı. Okula gidecek ve giyecek elbiselerimiz kalmadı" dedi.

Maddi durumları kötü olan ve çıkan yangında eşyaları da kullanılamaz hale gelen Ayvalık ailesine İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı'nın talimatıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, yangın çıkan evde inceleme yaptı. İnceleme sonucu, eşyaları hasar gören aileye, ilk etapta 2 bin lira para desteğinde bulunuldu.

Kaynak: DHA