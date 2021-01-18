Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
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Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı

18.01.2021 10:52 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:59
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı

Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 57 köy ile 77 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 57 köy ile 77 mezranın yolu ulaşıma kapandı. İlçe merkezindeki kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.Yüksekova'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı ilçede 57 köy ve 77 mezranın yolu ulaşıma kapanırken, Yüksekova- Şemdinli ile Yüksekova- Esendere yolundaki ulaşım da güçlükle sağlanıyor. Bu arada, İl Özel İdaresi Yüksekova şantiye şefliği karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının süreceği bildirildi.

Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı
Yüksekova'da 57 köy ve 77 mezranın yolu kardan kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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