Yüksekova'da 359 kilo esrar ele geçirildi

07.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:15

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 359 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5 Ocak 2020 günü ilimiz Yüksekova-Esendere karayolu üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, toplam daralı ağırlığı 359 kilo 400 gram olan esrar maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA