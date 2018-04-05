Yüksekova'da 350 Öğrenciye Spor Malzemesi Dağıtıldı

Yüksekova Belediyesince Kalkınma Bakanlığının SODES kapsamında finanse ettiği "Gençlerle Sağlıklı Geleceğe" projesi kapsamında 350 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksekova'da her gün farklı bir gençlik buluşmasıyla, farklı gruplarla bir araya geldiklerini söyledi.

Belediye olarak SODES'e proje sunduklarını hatırlatan Kaşıkçı, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi sporla buluşturmak ve geleceğe hazırlamak için bir proje hazırladık. Projemiz kabul gördü ve bugün hayata geçirdik. Projedeki amacımız terör mağduru gençlerimizi sporla bütünleştirerek en iyi eğitimi vermek. Voleybolundan basketboluna ve diğer faaliyetlere 700 gencimizi eğitimden geçiriyoruz. Gençlerimizin eşofman, ayakkabı ve diğer ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ayrıca okullarında kullanacakları voleybol, basketbol, futbol topu ve diğer ihtiyaçlarını giderdik. Bu gençlerimizin sporla eğitim almasını sağlamak için başladık. Bundan sonra SODES ve benzeri projelerle aktif bir şekilde gençlerimizin hizmetinde olacağız."

Daha sonra spor malzemeleri dağıtıldı.