Yüksekova'da 31 kilo eroine 3 gözaltı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta, narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada 30 kilo 100 gram eroin bulundu.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta, narkotik köpeği 'Pars' ile yapılan aramada 30 kilo 100 gram eroin bulundu. Şüphe üzerine 2 kişinin bavulunda yapılan aramada ise 1 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Yüksekova'daki polis uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Pars' ile gerçekleştirilen aramada, araçta oluşturulan gizli bölmede, 30 kilo 100 gram eroin ele geçirildi. Ekiplerin aynı gün Cengiz Topel Caddesi'nde, şüphe üzerine 2 kişinin taşıdıkları bavulda yaptıkları aramalarda ise 1 kilo 600 gram eroin bulundu. Ele geçirilen toplam 31 kilo 700 gram eroinle ilgili 3 kişi, gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan