Yüksekova'da 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evde yapılan aramada 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evde yapılan aramada 30 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova'nın Değerli köyünde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 30 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişiyi de gözaltına aldı.