Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Yüksekova'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel

HAKKARİ'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

HAKKARİ'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Yüksekova ilçesi Yürekli köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi. Yerin 7,59 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezi ve bağlı köylerde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan

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