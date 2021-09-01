Yüksekova'da 23 kilo eroin ele geçirildi
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Yüksekova'da 23 kilo eroin ele geçirildi

Yüksekova'da 23 kilo eroin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonda araçta zulalanmış halde 23 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonda araçta zulalanmış halde 23 kilo eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 31.08.2021 günü Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde C.B. isimli şahsa ait araçta yapılan arama neticesinde araç motoru ile tamponu arasına zulalanmış vaziyette; 46 paket halinde 23.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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