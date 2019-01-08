Yüksekova'da "2023 Eğitim Vizyonu" Çalıştayı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı düzenlendi.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesinde yapılan çalıştay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın açılış ve bilgilendirme konuşmasıyla başladı. 2023 eğitim vizyonunun temel amacının çağın ve geleceğin gereçleriyle donatılmış bireyler yetiştirmek olduğunu dile getiren Müdür Canlı, "Bizim birinci önceliğimiz mühendis, avukat, hakim, doktur yetiştirmek değil de insan yetiştirmektir" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın konuşmasından sonra pasta kesimi yapıldı. Daha sonra okul müdürleri ve öğretmenlerden oluşan 100 kişilik heyet, 5'er gruplar halinde 2023 eğitim vizyonu için raporlar hazırladı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA