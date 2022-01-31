Yüksekova'da 201 kilo eroin ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova'da 201 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yüksekova'da 201 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Yüksekova ilçesinde bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 201 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yüksekova, Hakkari, Polis, Eroin, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title