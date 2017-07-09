Yüksekova'da 2 PKK'lı Öldürüldü
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK'lı2 terörist öldürüldü, Çatışmada, 1 özel hareket palisi de hafif yaralandı.
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK'lı2 terörist öldürüldü, Çatışmada, 1 özel hareket palisi de hafif yaralandı. Yüksekova Havaalanı yanında bulunan Dağlıca yolundaki polis noktasına eylem girişiminde bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışyma çıktı. Gece saatlerindeki çatışmada 2 PKK'lı terörist ölü ele geçirilirken, 1 özel hareket polisi hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, operasyonlar sürüyor. - Ksekovahakkari