Yüksekova'da 2 PKK'lı Öldürüldü (3)

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde teröristlerin silah ve roketli saldırısı ardından çıkan çatışmada öldürülen 2 PKK'lı teröristle birlikte çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi. Bölgede 2 Kalaşnikof, 10 Kalaşnikof şarjörü, 1 roketatar, 1 roket başlığı, 8 el bombası, 2 şemsiye, 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1 dürbün, 1 radyo ele geçirilmiştir. Bölgede kapsamlı operasyona devam edildiği belirtildi.