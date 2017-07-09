Yüksekova'da 2 PKK'lı Öldürüldü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Hakkari Valiliği, Yüksekova'da öldürülen 2 PKK'lı teröristle ilgili açıklama yaptı açıklamada şöyle denildi:



"09.07.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı girişindeki polis noktasına eylem girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarından 2'si kobra aracı ile tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırı neticesinde 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."