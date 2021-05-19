Hakkari'de, minibüsteki bir yolcunun vücuduna sarılı 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'de, minibüsteki bir yolcunun vücuduna sarılı 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de, minibüsteki bir yolcunun vücuduna sarılı 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüsteki yolcunun üzerinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüsteki yolcunun üzerinde 2 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Yüksekova ilçesinde bulunan Yeniköprü yol kontrol noktasında dün durdurulan minibüsteki yolcunun vücuduna sarılı 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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