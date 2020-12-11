Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

11.12.2020 23:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:32
Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Türkiye'de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda hafta sonu uygulama bugün saat 21.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar uygulanacak. - HAKKARİ

Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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