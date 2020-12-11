Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması her yerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Yüksekova'da 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

HAKKARİ - Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması her yerde olduğu gibi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de saat 21.00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardında ilçe sessizliğe büründü. Türkiye'de korona virüse yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında bir dizi kısıtlamalar başlatıldı. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildiler. Kısıtlamanın başlamasıyla evlerine çekilen vatandaşlar ve araçların çalışmaması adete şehri sessizliğe bürüdü. Bu doğrultuda haftasonu uygulama bugün saat 21.00'da başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması 14 Aralık Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar uygulanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK