Yüksekova'da 2 Bin 315 Kök Hintkeneviri Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, iki farklı evin bahçesi ve bir tarlada toplam 2 bin 315 kök hintkeneviri ele geçirildi.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Yüksekova İlçesi Kamışlı Köyü'ndeki iki farklı evin bahçesinde ve bir tarlada toplam 2 bin 315 kök hintkenevirinin ele geçirildiği belirtildi.



- Hakkari