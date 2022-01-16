Yüksekova'da 2 aşiret arasında yaşanan kavga barışla sonuçlandı

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçtiğimiz günlerde iki taraf arasında çıkan Kavga, kanaat önderlerinin araya girmesiyle taraflar arasında barış sağlandı.

Yüksekova'da geçtiğimiz günlerde iki taraf arasında çıkan kavga sonucunda 4 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kavganın ardından kanaat önderi İsmet Buldan ve Büyükçiftlik Belediye Başkanı ve kanaat önderi Rüştü Zeydan'ın araya girmesiyle taraflar arasında barış sağlandı. Bir araya gelen her iki taraf yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını ifade ederek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için el sıkışarak barış sağladılar. Yaşanan tatsız olay sonra barışla sonuçlanmasına sevindiklerini ifade eden kanaat önderi İsmet Buldan, "Tüm Yüksekova halkı bu olayın üzerinde durdu hepsine teşekkür ederiz. Kimsenin hakkı değil Yüksekova'nın çarşısında olay çıkarmaya ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Yüksekova artık huzurun ve güvenin şehri olmalı diyen kanaat önderi Rüştü Zeydan ise "Bundan 3 gün önce Kaymakamımızın nezaretinde bir araya geldik. Birbirimize barış eli uzattık. Bugünde birbirimizin evlerini ziyaret ederek çaylarını içtik. Bir daha Yüksekova'mıza, ilçemize ve şehrimize bu tür sıkıntıların yaşanamamasını ümit ediyoruz. İnanıyorum ki her şerde bir hayır vardır. Rabbim bir daha kaza bela vermesin Yüksekova'mız eski huzuruna kavuşur, eski güzel günlerine geri döner" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri