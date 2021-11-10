Yüksekova'da 187 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Yüksekova'da 187 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Haberler | Güncel
Yüksekova'da 187 kilo uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde 187 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama- tarama faaliyetinde 187 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ekipleri tarafından Yüksekova ilçesi kırsalına operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı arazi arama- tarama faaliyetinde, 6 çuval içinde gizlenen 180 kilo eroin ve 7 kilo 100 gram afyon sakızı ele geçirildi. Bölgedeki faaliyet devam ederken, ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Son Dakika Haberleri
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